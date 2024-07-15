قال الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصدليات باتحاد الغرف التجارية، إن تحذيرات هيئة الدواء المتعلقة بالمضادات الحيوية موجهة للمواطن وليس الصيدلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن هناك سوء استخدام للأدوية من قِبل المواطنين.

وأشار إلى أن المواطن الذي يجد حالته تحسنت يقرر من تلقاء نفسه وقف الحصول على العلاج، وهو أمر خاطئ بالنسبة للمضادات الحيوية.

وتحدث عن ممارسة شهيرة تتمثل في تقسيم حقنة المضاد الحيوي، داعيا الأطباء للالتفات جيدا لهذا الأمر عند كتابة الروشتات.

ووصف هذا الأمر بأنه سلوك خاطئ، وكثيرا ما يتكرر في الروشتات التي يكتبها الطبيب البشري.

وكانت هيئة الدواء، قد أكدت أن المضاد الحيوي لا يستخدم كخافض للحرارة، معتبرًا أن هذا الاعتقاد من أكثر صور الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية باعتبارها أدوية خافضة للحرارة.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن استخدام المضادات الحيوية بشكل خاطئ يسبب تأثيرا سلبياً على الصحة بشكل عام، ويؤدي إلى تكوّن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وحددت هيئة الدواء أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية، بما في ذلك التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب، واستخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب، واستخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب، واستخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية، واستخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا، وتخزين المضاد واستعماله مرة أخرى، واستخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية.