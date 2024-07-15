مسئول يمني يكشف عن 24 حالة شلل أطفال في مناطق سيطرة الحوثيين

كشف مسؤول صحي يمني، اليوم الاثنين، عن رصد 24 حالة شلل أطفال في مناطق سيطرة جماعة الحوثي شمالي البلاد.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز، تيسير السامعي، أكبر المحافظات اليمنية سكانا، إن السلطات الصحية رصدت 24 حالة شلل أطفال منذ مطلع العام الجاري 2024، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف في تصريح لـ(د. ب. أ)، أن ظهور هذه الحالات لشلل الأطفال جاء بسبب منع جماعة الحوثي لحملات التطعيم ضد هذا الفيروس.

ورجح السامعي وجود مئات الحالات الأخرى لشلل الأطفال لم يتم تسجيلها في مناطق سيطرة الحوثيين ، نتيجة صعوبة الوصول إليها من قبل فرق الرصد الوبائي.

وحذر المسؤول الصحي من كارثة صحية قد تطرأ في حال استمرار حظر حملات التطعيم في مناطق سيطرة الحوثيين.

ولفت إلى أن استمرار انتشار مرض شلل الأطفال يعني أن حالات عديدة قد تعاني من عاهات مستديمة نتيجة الإصابة بهذا الفيروس الخطير.

وفي المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة، أفاد السامعي أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بشلل الأطفال نتيجة حملات التطعيم المتكررة ضد الفيروس.

ومع ذلك، حذر المسؤول من أنه قد تأتي حالات من مناطق سيطرة الحوثيين وتنقل العدوى إلى المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، لذلك من المهم التطعيم في كافة مناطق اليمن، حسب قوله.

يأتي تصريح السامعي مع حملة تطعيم ضد شلل الأطفال أطلقت صباح اليوم الاثنين في مختلف المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، بدعم من منظمتي الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادا أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة، نتيجة تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات.