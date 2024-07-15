نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لمركز الخارجة وإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام

تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز الخارجة وذلك للوقوف على آخر مستجدات منظومة التصالح في مخالفات البناء ومعدلات تلقي طلبات المواطنين والانتهاء منها، يرافقها جهاد متولي رئيس مركز الخارجة.

وشددت مجدي، على ضرورة تيسير كافة الإجراءات ووضع خدمة المواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم كأولوية أولى للإدارة المحلية خلال الفترة القادمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن،

واستعرضت تقريرًا لموقف الطلبات المقدمة بمنظومة التصالح موجهة بتشكيل لجنة لفحص موقف الطلبات المتأخرة وسرعة الانتهاء منها، ووجهّت بتنفيذ نموذج موحد لتلقي شكاوى المواطنين؛ لحوكمة منظومة متابعة تنفيذها.

وتفقدت، إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، يرافقها إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، موجهةً بإدراج الإدارة ضمن خطة تطوير الإدارات الداخلية ذات الأولوية لضمان سرعة بحث وحل شكاوى وطلبات المواطنين.