 جهاز الشرطة البيئية في ليبيا يراقب قياسات الانبعاثات بعد انفجار الحمم البركانية في إيطاليا - بوابة الشروق
الإثنين 15 يوليه 2024 3:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

جهاز الشرطة البيئية في ليبيا يراقب قياسات الانبعاثات بعد انفجار الحمم البركانية في إيطاليا

وكالات
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 3:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 3:22 ص

تابع فريق من جهاز الشرطة البيئية في ليبيا قياسات الانبعاثات الناتجة عن انفجار الحمم البركانية في إيطاليا.
 
وتأتي هذه المتابعة التي تقوم بها شركة الحياة الخضراء للدراسات البيئية حرصاً على سلامة المواطنين بحسب بيان صادر عن الجهاز في صفحته على "فيسبوك".
وقام فريق من جهاز الشرطة البيئية، بالتعاون مع وزارة البيئة ومراقبة شؤون البيئة أبوسليم وحي الأندلس، بمتابعة قياسات الانبعاثات، والتي ركزت على:
- أكاسيد النيتروجين
- أكاسيد الكبريت
- الجسيمات العالقة (PM10)
- الأوزون (O3)
- غاز الميثان

وأظهرت النتائج أن القياسات كانت عند المستوى الطبيعي باستثناء ارتفاع في غاز الميثان، الذي يعزا إلى مياه الصرف الصحي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك