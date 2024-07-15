نفّذت القوات المسلحة الأردنية، الاثنين، 3 إنزالات جوية لمساعدات إغاثية وإنسانية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، اشتملت الإنزالات على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وشاركت في عملية الإنزال طائرتانِ تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرةٌ تابعة لجمهورية مصر العربية.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي، لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة، أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفّذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 117 إنزالاً جوياً، و266 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.



