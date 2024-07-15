مقتدى الصدر: فلسطين وغزة كشفتا الاعيب الغرب

أكد زعيم التيار الوطني الشيعي في العراقي مقتدى الصدر اليوم الإثنين، أن فلسطين وغزة كشفتا ألاعيب الغرب الخدّاعة وكذب شعاراتهم الإنسانية والمدنية وغيرها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن الصدر قوله، في تغريدة على منصة إكس: "ينبغي علينا أن نأخذ العبرة من كل ما يحدث في عالمنا الصغير هذا، وبالأخص مما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية من صراع على السلطة وخروج الديمقراطية والانتخابات عن مسارها السلمي، حيث محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للرئاسة دونالد ترامب".

وأضاف أنه "بغض النظر عن أنها حقيقية أو أنها مقطع من فيلم أعد سابقا فإن ما حدث ينبئ عن أن أمريكا وادّعاءاتها بأنها الدولة العظمى أو أنها راعية الحرية أو أنها داعمة الديمقراطية الأولى أو أنها ناشرة السلام ونابذة العنف، إنما هو أمر زائف وكاذب ومجرد إدعاءات لا صحة لها".

وتابع أنها "رسالة واضحة إلى شبابنا الذين يميلون للغرب ظنا منهم أنهم دعاة سلم ورعاة ديمقراطية أو حرية، إذن فليتعظ دعاة الغرب والتحرر ولينظروا بنظرة الاعتدال والانصاف وليعوا أن كل أفعال الغرب عبارة عن أكاذيب ليس لها أي مصداقية أو شفافية كما يعبرون".

وبين الصدر أن "محاولة الاغتيال هذه ليست إلا سلسلة من الأدلة الدامغة على تلاعب الغرب بأدمغة الشباب العربي والإسلامي ودول العالم الثالث كما يسمونهم، كما في مناظرتهما (ترامب وبايدن) الأخيرة التي كانت عبارة عن سجال لا طائل منه".