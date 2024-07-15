العراق يوقع عقدين مع شركتين تركية وصينية لإنشاء مطار الناصرية الدولي

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الإثنين، توقيع ملحق العقد الاستشاري وملحق إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركتين تركية وصينية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، عباس صبار البيضاني، وقع ملحق العقد الاستشاري لمشروع إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركة كيكلوب وهارتز التركية للتصاميم والاستشارات، وملحق عقد إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركة (cscec) الصينية".

وأكد البيضاني، بحسب البيان، أن "توقيع الملحقين جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي وانسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتضمن نقل الالتزامات والحقوق من سلطة الطيران المدني لصالح شركة المطارات والملاحة الجوية، وبالشكل الذي يعجل بإنشاء مطار الناصرية الدولي وفق الجدول المحدد بما يخدم مصلحة العراق ومحافظة ذي قار".

وأوضح مدير القسم القانوني في الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية طه خالد إسماعيل، أن "القسم قام بإعداد ملحق العقدين بالتنسيق مع كافة أطرافه ، وأن الشركة التركية ستشرف على التنفيذ، بينما ستتولى الشركة الصينية عملية تنفيذ وإنشاء المطار وفق المعايير العالمية".

وأشارت الوكالة إلى أن وزير النقل أجرى جولة تفقدية في مطار الناصرية الدولي في الرابع من يوليو الجاري وترأس اجتماعا مع الشركة الصينية المنفذة للمشروع، وإدارة المطارات للوقوف على سير العمل ونسب الإنجاز، والسعي لحلحلة أي عقبات تعتري الأعمال الإنشائية للمطار.