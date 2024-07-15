حاكم فلوريدا يلتقي الناخبين الجمهوريين في أيوا تمهيدا لترشحه لانتخابات 2028

يعتزم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بعد غد الأربعاء، إلقاء كلمة أمام إحدى الفعاليات للحزب الجمهوري بولاية أيوا في إطار المؤتمر العام للحزب الذي بدأ أعماله اليوم الاثنين في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة .

ونقلت بلومبرج عن المصادر قولها إنه ينظر إلى وجود ديسانتيس في الفعالية كمؤشر لاهتمامه بخوض سباق الرئاسة في عام 2028 .

يشار إلى أنه جرت العادة أن يقوم المرشحون للرئاسة باستمالة مواطني ولاية أيوا خلال مؤتمرات الحزب الجمهوري قبل محاولاتهم دخول البيت الأبيض.

وكان حاكم فلوريدا قد ترك أثرا في الأيام الأولى للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في سباق الرئاسة بقضائه في ولاية أيوا وقتا أطول من منافسية ، ويشكل حضوره في افتتاحية مؤتمر الحزب علامة على أنه قد يعيد تطبيق هذه الاستراتيجية قبل خوضه المحتمل لانتخابات الرئاسة عام 2028.

وركزت المحاولة قصيرة الأجل لديسانتيس لخوض سباق الرئاسة لعام 2024 على الفوز بولاية أيوا ، أول منافسة للترشح في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وجاء ديسانتيس في المركز الثاني بفارق كبير عن ترامب وانسحب بعد ذلك بأيام ، وأعلن تأييده لترامب.

