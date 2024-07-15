نقلت صحيفة «السياسة» الكويتية، عن مصادر أمنية قولها، إن قرارًا صدر من وزارة الداخلية بإلغاء شرط الحصول على شهادة جامعية لتقديم طلبات الالتحاق بعائل الوافدين.

من جهتها، قالت جريدة «الأنباء» الكويتية، إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالكويت الشيخ فهد اليوسف، اعتمد تعديلا على شروط الالتحاق بعائل بالنسبة للوافدين بالدولة.

وأوضحت أن «التعديل تضمن السماح للوافد غير الحاصل على مؤهل جامعي بأن يُحضر زوجته وأبناءه ما دون الـ14 عاما بصفة التحاق بعائل، شريطة أن يكون راتبه 800 دينار فما فوق».

وفي يناير الماضي، فتحت وزارة الداخلية الكويتية باب التقديم لطلبات الالتحاق بعائل الوافدين، شريطة ألا يقل راتب مقدم الطلب عن 800 دينار ومن حملة الشهادات الجامعية.