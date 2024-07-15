رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية

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أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة، وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.

جاء ذلك خلال عقد لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية التربية النوعية.

وضمت اللجنة، كل من الدكتور شعبان طه نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور هشام سيد عبدالمجيد جامعة حلوان، والدكتورة تسبي محمد رشاد جامعة الإسكندرية، والدكتور صلاح الدين عبدالقادر الأستاذ المتفرغ بقسم العلوم التربوية والنفسية بجامعة بنها.

واستمعت اللجنة، خلال اجتماعاتها، إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.