رئيس جامعة العريش ووكيل وزارة الصحة يبحثان تعزيز التعاون المشترك

التقى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بالدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، والوفد المرافق له، وذلك في إطار سعي الجامعة لتعزيز التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات في المحافظة، خاصةً في المجال الصحي وتحت شعار "يدًا بيد.. جامعة العريش ووزارة الصحة لبناء مستقبل صحي أفضل في شمال سيناء".

وبحث اللقاء سبل تفعيل التعاون فيما يخص تحديث الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى العريش العام، كما ناقش الجانبان إمكانية توفير قاعات دراسية داخل المستشفى لطلاب كلية الطب، بالإضافة إلى إقامة دورات وندوات علمية للكوادر الطبية والفنية في المستشفى بالتعاون مع أساتذة الجامعة. كما تم التطرق إلى إمكانية استخدام الصالات الرياضية الموجودة في جامعة العريش لتنظيم فعاليات لتأهيل المرضى في المستشفى وتدريب الكوادر الطبية والجهاز الإداري بالمستشفى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، على أهمية التعاون بين وزارة الصحة وجامعة العريش في مختلف المجالات، وخاصةً في مجال التعليم الطبي وتدريب الكوادر الطبية وتقديم الخدمات الصحية للمجتمع. ورحب بالتعاون مع جامعة العريش لتطوير الخدمات الصحية المقدمة في محافظة شمال سيناء، كما أكد على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه هذا التعاون.