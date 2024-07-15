قيادي بحماس: لن تقبل بتدخل أمريكي إسرائيلي لإدارة غزة بعد الحرب

أكد عضو القيادة السياسية لحركة حماس الفلسطينية في لبنان أيمن شنّاعة، عزم الحركة على الاستمرار في المفاوضات بغية التوصل إلى وقف كامل ونهائي لإطلاق النار في غزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من القطاع.

وقال في حديث لإذاعة «سبوتنيك»، إن نسف المفاوضات بين حماس وإسرائيل يصب في مصلحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش المتطرفيْن.

وأضاف أنّ الحركة أبدت مرونة عالية جدا في التعاطي مع الأوراق التي كانت تقدم لها عبر الوسطاء المصريين والقطريين من أجل وقف الحرب، إلا أن نتنياهو كان يعيق سير المفاوضات بشخصه ويدلي بتصريحات تصعيدية بين الحينة والأخرى.

وتابع: «الجميع أصبح يعلم أن نتنياهو ينسف المفاوضات لمصلحته الشخصية، حفاظا على وجوده السياسي ومنعا من محاكمته في المحاكم الإسرائيلية».

ونوه بأنّ اليوم التالي للحرب في غزة هو يوم فلسطيني بامتياز، وأن حماس لن تقبل بتدخل أمريكي – إسرائيلي لإدارة القطاع، موضحا أنه لا يحق لأي جهة غير فلسطينية التدخل في الشئون الداخلية لفلسطين.

وبيّن شنّاعة أنّ نتنياهو يرغب في الإبقاء على المنطقة العازلة في شمال غزة ومنع دخول أي مسلحين إلى تلك المنطقة بهدف تفتيش المدنيين العائدين إليها، مؤكّدا أنّه أمر لا يمكن القبول به، وشدد على أنّ الحركة ترفضه منذ اليوم الأول للحرب.