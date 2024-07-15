وفاة أحد رواد الإذاعة الكويتية الإعلامي خليل إبراهيم

توفي الإعلامي البارز وأحد رواد الإذاعة الكويتية خليل إبراهيم عن عمر ناهز 71 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض.





ووري جثمان خليل إبراهيم الثرى مساء الأحد في مقبرة الصليبيخات.

ويعد خليل إبراهيم أحد رواد الإذاعة الكويتية ولديه سجل حافل بالبرامح المهمة التي حققت نجاحا كبيرا في الكويت والعالم العربي.

ومسيرة الراحل غنية بالإنجازات والبصمات الواضحة والتي تركت أثرا في نهضة الإعلام الكويتي أبرزها تأسيس إذاعة القرآن الكريم عام 1978، إلى جانب توليه منصب مدير إذاعة البرنامج الثاني حيث جعل لها طابعا مميزا، وتوليه منصب إدارة القناة الرياضية في تلفزيون الكويت والمساهمة بتطوير برامجه، إلى جانب أنه صاحب فكرة البرنامج الإذاعي الرياضي "عالمكشوف" الذي ترك بصمة في عالم الرياضة الكويتية، إلى جانب البرامج الأخرى المميزة.



كما أنه وقف وراء صناعة وتقديم وإعداد عشرات البرامج الإذاعية التي لا يزال أغلبها مستمرا منذ ثمانينيات القرن الماضي مثل "الثاني عالخط"، و"مع الأسرة" و"مساء الخير يا كويت" و"هاتف المساء".

وفي التسعينيات شارك الراحل مع مجموعة من الإعلاميين لمدة سبعة أشهر في إدارة المكتب الإعلامي بالقاهرة وتزويد الإذاعة الكويتية في إذاعة أبو حدرية بالسعودية بالبرامج والفقرات.

والراحل خليل إبراهيم يعتبره الكثيرون ممن عاصروه أنه "إعلامي شامل" ولديه خبرة طويلة في المجال الإعلامي على الرغم من انه خريج قسم تاريخ من جامعة الكويت وعمل بعد تخرجه في قطاع الغاز، إلى جانب شغفه بكرة القدم حيث كان لاعبا بنادي اليرموك الرياضي.

هذا، ونعت وزارة الإعلام الكويتية الإعلامي خليل إبراهيم، حيث قالت في بيان إن "الإعلام الكويتي فقد برحيل الإعلامي خليل إبراهيم أحد رواد الإذاعة"، لافتة إلى أن "الفقيد أثرى الحركة الإعلامية خصوصا الإذاعية بما قدمه من برامج وإسهامات".