يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.. مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الأحد- أنه متوقع رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 25

6 أكتوبر 36 25

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 34 25

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 25

دمياط 32 26

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 38 25

السويس 38 24

العريش 35 25

رفح 33 24

رأس سدر 39 27

نخل 37 20

كاترين 31 18

الطور 40 28

طابا 37 25

شرم الشيخ 42 30

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 24

مطروح 31 25

السلوم 33 23

سيوة 39 26

رأس غارب 39 30

الغردقة 40 31

سفاجا 41 30

مرسى علم 42 31

شلاتين 40 30

حلايب 37 30

أبو رماد 39 29

رأس حدربة 37 30

الفيوم 37 24

بني سويف 37 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 41 28

الأقصر 41 29

أسوان 42 30

الوادي الجديد 42 27

أبوسمبل 42 29

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى



مكة 43 30

المدينة 44 30

الرياض 44 30

المنامة 41 33

أبوظبي 40 32

الدوحة 45 33

الكويت 47 33

دمشق 37 21

بيروت 31 27

عمان 32 21

القدس 31 21

غزة 31 26

بغداد 43 30

مسقط 37 31

صنعاء 30 18

الخرطوم 39 28

طرابلس 35 26

تونس 36 22

الجزائر 30 24

الرباط 27 18

نواكشوط 30 23

- وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 33 16

إسطنبول 34 24

إسلام آباد 38 28

نيودلهي 36 29

جاكرتا 33 22

بكين 30 23

كوالالمبور 33 25

طوكيو 30 24

أثينا 37 27

روما 37 19

باريس 26 15

مدريد 31 18

برلين 28 18

لندن 21 14

مونتريال 30 21

موسكو 29 18

نيويورك 35 24

واشنطن 37 23

أديس أبابا 21 14