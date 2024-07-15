تظاهر آلاف اليمنيين في تعز دعما لقرارات البنك المركزي

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شهدت مدينة تعز جنوب غربي اليمن اليوم الإثنين، مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف دعما لقرارات البنك المركزي، المعترف به دوليا، في مواجهة الحوثيين.

ونفذت المسيرة في شارع جمال أكبر شوارع مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لقرار البنك المركزي الذي ألغى مؤخرا تراخيص ستة من أكبر بنوك البلاد تقع مراكزها الرئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين.

كما رفع المتظاهرون صور محافظ البنك المركزي ولافتات تشدد على ضرورة استعادة مؤسسات الدولة من سيطرة الحوثيين.

ودعت إلى هذه المسيرة أحزاب سياسية ومكونات شبابية داعمة للحكومة الشرعية في مدينة تعز.

وقبل أيام، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي قرارا نص على إلغاء التراخيص المصرفية لستة من أكبر البنوك في اليمن تقع مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وذلك بسبب عدم نقل مقراتها إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة.