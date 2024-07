أوباميانج يوافق على الانتقال للقادسية السعودي

كشف تقرير صحفي عن موافقة الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، على الانتقال لصفوف القادسية السعودي في الانتقالات الصيفية الحالية، وتوصل لاتفاق بشأن مدة التعاقد والرتب الذي سيتقاضاه، ويتبقى موافقة ناديه أولمبيك ليون من أجل اتمام الصفقة.

قال فابريزيو رومانو ، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" تم الاتفاق بين بيير إيميريك أوباميانج والقادسية السعودي على عقد سار المفعول حتى يونيو 2026".

أضاف رومانو:" تمت الموافقة على الراتب أيضا، في انتظار الموافقة النهائية من جانب أولمبيك ليون لاتمام انتقاله إلى السعودية".

تألق أوباميانج مع النادي الفرنسي، خلال الموسم المنقضي، بتسجيله 16 هدفا، بعدما انضم إلى صفوف مارسيليا في الصيف الماضي، قادما من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

