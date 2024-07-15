تحقيقات محاولة اغتيال ترامب: إطلاق النار عمل فردي والدوافع لا تزال غامضة

يواصل مسئولو الأجهزة الأمنية الأمريكية محاولة جمع المزيد من المعلومات عن الشاب البالغ من العمر 20 عاما، والذي حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في بتلر بولاية بنسلفانيا، السبت.

وفي إحاطة يوم الأحد، قال مسئولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي اي، إنهم لم يحددوا بعد الدافع وراء محاولة الاغتيال، التي أودت بحياة أحد المتفرجين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة قبل أن يتم قتله برصاص جهاز الخدمة السرية.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقد أن مطلق النار تصرف بمفرده، وأنه لا يوجد تهديد حالي للسلامة العامة.