الصين تعتزم تعزيز الدعم المالي لمشاريع الحد من الانبعاثات في محطات توليد الطاقة بالفحم

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تعتزم الصين تعزيز الدعم المالي لمشاريع الحد من الانبعاثات في محطات توليد الطاقة بالفحم من خلال سبل تتضمن حرق الكتلة الحيوية والأمونيا الخضراء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لجنة التنمية والإصلاح الوطنية وإدارة الطاقة الوطنية قالت إن المرحلة الأولى من المشاريع التي سيبدأ بناؤها العام المقبل سوف تستهدف الحد من الانبعاثات بنسبة 20% لكل وحدة كهرباء يتم توليدها. وبحلول 2027، مثل هذه التحديثات يجب أن تؤدي للحد من كثافة الانبعاثات بواقع 50%، مما يساوي المحطات مع الغاز الطبيعي الأنظف.

ولم يوضح البيان مقدار التمويل المتاح لهذا التحول أو عدد محطات توليد الطاقة بالفحم التي سوف يشملها المشروع.

وتبرز المشاريع جهود الصين للموازنة بين الأهداف المناخية واعتمادها على الوقود الأحفوري.