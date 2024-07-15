 ميدفيديف: دونالد ترامب بصدد الفوز بالتأكيد في الانتخابات الرئاسية الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميدفيديف: دونالد ترامب بصدد الفوز بالتأكيد في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 9:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 9:36 ص

قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فاز مسبقا في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن ميدفيديف قوله في منشور على حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعي "إكس"، مرفقا به صورة لترامب عندما تم القبض عليه رسميا في أغسطس 2023: "سيفوز بالتأكيد، فقط إذا لم يتم اغتياله".

وكان ترامب قد نجا، أمس الأول السبت، من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وتعرض لإصابة.

وأدى إطلاق النار إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وقتل رجال أمن تابعين لجهاز الخدمة السرية الأمريكية المسئول، على نحو خاص، عن حماية كبار المسؤولين في الدولة، مطلق النار.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في حادث إطلاق النار على تجمع ترامب الانتخابي باعتباره هجوما إرهابيا داخليا محتملا ومحاولة اغتيال.

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