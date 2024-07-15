ألقت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال حضوره تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، مساء السبت، "بتوقيت الولايات المتحدة"، الضوء على دور عناصر جهاز الخدمة السرية المكلفين بحمايته، حيث هرعوا لإنقاذه ونقله بسرعة من موقع الهجوم.

في هذا التقرير نعطي لمحة عن جهاز الخدمة السرية.

الخدمة السرية الأمريكية هي وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية داخل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، مكلفة بالتحقيقات الجنائية لتزوير العملات والجرائم المالية الأخرى.

وبعد اغتيال الرئيس ويليام مكينلي في عام 1901، تولت الوكالة أيضًا دور الخدمة الحماية الرئيسية للقادة الوطنيين وأسرهم والضيوف الزائرين، وفقًا للموسوعة البريطانية.

في عام 1865، تم إنشاء الخدمة السرية كفرع متخصص من وزارة الخزانة لمكافحة تزوير العملات الأمريكية.

ونتيجة لذلك، تم الحد بشكل كبير من استخدام الأوراق النقدية المزورة، وتم توسيع ولاية المنظمة لتشمل جرائم فدرالية أخرى، بما في ذلك التهريب وسرقة البريد والتهريب.

وانتقلت اختصاصات العديد من هذه المسائل إلى مكتب التحقيقات الفدرالي عند إنشائه في عام 1908، لكن الجرائم ضد القطاع المالي أو المصرفي، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية، لا تزال ضمن اختصاص الخدمة السرية.

وتشمل الدور الثاني والأكثر وضوحًا للخدمة السرية حماية الشخصيات السياسية البارزة والمسئولين الحكوميين.

وهذا يشمل الرئيس ونائب الرئيس والأسرة الأولى ورؤساء الدول الأجنبية الزائرين، وكذلك المرشحين الرئيسيين للرئاسة ونائب الرئيس قبل 120 يومًا من الانتخابات العامة.

بينما يمكن لجميع المرشحين طلب الحماية، وتطبق الخدمة السرية سلسلة من المعايير، التي تشمل مستوى معين من النجاح في الانتخابات الأولية الحزبية وجهود جمع التبرعات، والبارزة الوطنية للفرد، وأداء الحزب الذي ينتمي إليه المرشح في الانتخابات الرئاسية السابقة، لتحديد من سيحصل على الحماية.

في بعض الأحيان النادرة، يمكن تصنيف التجمعات العامة الكبيرة "مثل سوبر بول" أو الأحداث السياسية الكبيرة "مثل المؤتمرات الحزبية أو الخطب الكبرى" كأحداث أمنية وطنية خاصة.

وفي هذه الحالات، تعمل الخدمة السرية مع منظمات إنفاذ القانون المحلية والفدرالية لتأمين الحدث والمجال الجوي المحيط به.

وفي مارس 2003، تنازلت وزارة الخزانة عن السيطرة على الخدمة السرية لوزارة الأمن الداخلي.

وتعرضت الوكالة لفضيحة في عام 2012 عندما تبين أن عملاء كانوا يقومون بعمل تحضيري لرحلة رئاسية إلى قرطاجنة، كولومبيا، قد جلبوا بغايا إلى غرفهم الفندقية.

وتم إطلاق تحقيق لتحليل ما كان يُنظر إليه على أنه ثقافة ذكورية داخل الوكالة، وفي عام 2013 عين الرئيس باراك أوباما جوليا بيرسون كأول مديرة أنثى للخدمة السرية، وأدت سلسلة من الثغرات الأمنية في عام 2014، بما في ذلك واحدة تسلق فيها متسلل مسلح سياج البيت الأبيض ودخل إلى داخل القصر التنفيذي، إلى استقالة بيرسون.