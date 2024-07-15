محافظة كفرالشيخ يأمر بتنظيم رحلة ترفيهية للأشقاء الفلسطينيين وأطفالهم بحديقة صنعاء

نظمت محافظة كفرالشيخ، اليوم الإثنين، رحلة اليوم الواحد الترفيهية للأشقاء الفلسطينيين، وأطفالهم، بحديقة صنعاء، بمدينة كفرالشيخ، للترفيه عنهم، وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، تنفيذاً لتعليمات، محافظ كفرالشيخ، في إطار حرصه علي توفير احتياجات الأشقاء الفلسطينيين ودعمهم.

وقد شارك فى الرحلة أكثر من 200 شخص من الأشقاء الفلسطينيين، وأطفالهم، حيث أستمتعوا بقضاء رحلة ترفيهية فى أقسام وأنشطة الحديقة المتنوعة، وشاهدوا عدد من العروض الفنية والترفيهية.

وأعرب الأشقاء الفلسطينيون عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ كفرالشيخ على هذه المبادرة، التى ساهمت فى إدخال البهجة والسرور على قلوبهم وأطفالهم، فيما عبر الأطفال الفلسطينيين عن سعادتهم بهذه المبادرة وسط مشاعر الألفة والمحبة بين إشقائهم المصريين.

وقدم الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلى مستوى من الرعاية لهم وأسرهم، وسعيه المستمر للتخفيف عنهم فى ظل الظروف الراهنة التى يعيشونها جراء الحرب على القطاع، بتسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات لضيوفنا من الشقاء الفلسطينيين، والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين، والذى يعكس نهج الدولة المصرية وإلتزامها التاريخى فى دعم الشعب الفلسطينى، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التى يواجهونها وخاصة الأطفال، ووقوفها وتضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين.