قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إن أعمال رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بالمراكز والأحياء مستمرة.

وجرى رفع الإشغالات والتعديات على الطرق بمحيط مستشفى منفلوط المركزي؛ للقضاء على المخالفات والتعديات التي تتسبب في تعطيل الحركة المرورية وتؤثر على المظهر الحضاري بالطريق العام.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة محمد عبدالغني رئيس المركز، برفع الإشغالات الموجودة، وإلزام أصحاب المحلات التجارية، وعدم فرش بضاعتهم بالطريق، وذلك بمحيط مستشفى منفلوط المركزي لتخفيف الزحام عن الشوارع، ومنعا للاختناقات المرورية تنفيذا لتكليفات محافظ أسيوط.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير المحاضر حيال المخالفين والمتعدين على الطريق.