أيمن أبو العلا: برنامج الحكومة طموح ويتناول مشكلات المواطنين

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة المعروض على اللجنة البرلمانية الخاصة "طموح" ويتناول جميع الملفات والمشكلات التي يعاني منها المواطن المصري.

وقال في تصريحات على هامش اجتماع اليوم الأخير للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب: العبرة في برنامج الحكومة هو الالتزام بالتنفيذ في التوقيات المحددة.

وأشار أبو العلا، إلى أن مجلس النواب سيمارس دوره الرقابي في متابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ ما جاء في البرنامج في كل الملفات، لاسيما ما يتعلق بالملف الاقتصادي والخدمي والتعليمي.

وأوضح عضو لجنة دراسة برنامج الحكومة، أن اللجنة بعد انتهاء الاجتماعات اليوم ستجهز تقريرها للعرض على الجلسة العامة، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة سيكون متضمنا العديد من التوصيات حسب كل ملف.

ولفت أيمن أبو العلا، إلى أن المناقشات داخل اللجنة سيكون له تأثير إيجابي كبير في صياغة التقرير النهائي عن برنامج الحكومة في كل ملف على حدة، خصوصا وأنه تم الاستماع لبيانات جميع الوزراء كل في اختصاص وزارته.

وفيما يتعلق باجتماع اليوم، بحضور السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أشار إلى أن الوزير عرض كافة الملفات والتحديات فيما يتعلق بسياسة مصر وعلاقاتها الخارجية.

وأكد أن الاجتماع تناول مع يتعلق بتعامل السفارات مع المصريين بالخارج، وكيفية التعامل مع المشكلات وطرق حلها.

ولفت أيمن أبو العلا، إلى أن الاجتماع تناول ما يخص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وحرص مصر في الحفاظ عليها والالتزام بكافة بنودها.

وأكد عضو لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن وزير الخارجية وعد بالتواصل المستمر مع اللجان النوعية، مع العمل على التركيز فيما يتعلق بدور الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز علاقات مصر الخارجية على النحو الأمثل.