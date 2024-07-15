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رسميًا.. توماس مولر يعتزل اللعب الدولي

محمد جلال
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 11:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 11:33 ص

قرر توماس مولر، لاعب منتخب ألمانيا الاعتزال اللعب الدولي بشكل رسمي، وذلك بعد نهاية بطولة أمم أوروبا 2024 التي أقيمت على الأراضي الألمانية.

وسبق وأشارت صحيفة "بيلد" أن مولر اتخذ القرار، لتكون مباراته الدولية رقم 131 التي خسرها ضد إسبانيا هي الأخيرة له على الصعيد الدولي، لكن مولر أعلن الخبر بشكل رسمي عبر موقعه صباح الاثنين.

وقال مولر في فيديو مصور: "بعد أكثر من 14 عامًا و131 مباراة دولية سجلت فيها 45 هدفًا، قررت إنهاء مسيرتي مع المنتخب الألماني، كنت فخوراً دائماً بتمثيل بلدي. أريد أن أشكركم جميعا. الآن أنا من المشجعين في المدرجات".


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