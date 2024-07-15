قوات الامن الباكستانية تقتل 4 إرهابيين وتحبط هجوما على مجمع للجيش

أعلن مسئولون أن قوات الأمن الباكستانية، قتلت اليوم الاثنين، أربعة "إرهابيين" اقتحموا مجمعا عسكريا، بعد اندلاع معركة بالأسلحة النارية استمرت لعدة ساعات.

وفي الوقت نفسه، قُتل ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد قوات الأمن في الهجوم، في ظل تصاعد أعمال العنف في الدولة الواقعة بجنوب آسيا، والتي تواجه أزمة اقتصادية.

ووقع الهجوم في منطقة "بانو" بإقليم خيبر باختونخوا في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.

وفجر الإرهابيون سيارة مفخخة لدخول المجمع شديد الحراسة.

ومن جانبه، قال طاهر نواز، وهو مسؤول في الشرطة المحلية، إن "الإرهابيين هاجموا معسكر بانو عند حوالي الساعة الخامسة صباحا (عند منتصف الليل بتوقيت جرينتش)."

وأضاف نواز أن العملية الأمنية التي أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن سبعة مدنيين،انتهت الآن. وقال إن عملية التطهير جارية في الوقت الحالي.

وفي رسالة إلى وسائل الإعلام المحلية، أعلنت جماعة غير معروفة تحمل اسم "جيش فرسان محمد"، مسؤوليتها عن الهجوم.