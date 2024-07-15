وزير الإعلام والاتصالات الصربي يزور المتحف القومي للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ديان ريستيتش، وزير الإعلام والاتصالات الصربي، والسفير ميروسلاف شيستوفيتش، سفير صربيا في مصر، وذلك على هامش تواجده الحالي للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي، الذي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان في استقبالهما الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهما وقدم لهما نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، وقدم وزير الإعلام والاتصالات الصربي كتالوج المومياوات الملكية، أيقونة معروضات المتحف.

ثم قام الدكتور محروس الصناديدى، أمين المتحف، بإصطحابهما في جولة داخل المتحف، تضمنت قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، حيث قدم لهما شرحًا وافيًا عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة عبر العصور.

وخلال الجولة، أعرب ديان ريستيتش عن إعجابه الشديد بالمتحف، الذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة، والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، وأسلوب عرضها المتميز، خاصة في قاعة المومياوات.