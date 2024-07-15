أوقفت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، ناشطتين من منظمة «مطالب الشباب» المؤيدة للفلسطينيين في لندن بعد تحرك نظمتاه للتنديد ببيع الأسلحة لإسرائيل أمام ضريح الجندي المجهول.

وفرشت الناشطتان العلم الفلسطيني ووضعتا الزهور على درجات النصب التذكاري الشهير في حي الوزارات وكتبتا: «180 ألف قتيل» بالطلاء على الأسفلت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويشير هذا الرقم إلى مقال نشر مؤخرا في مجلة لانسيت وقدر، من خلال استقراء البيانات الرسمية، أن ما يصل إلى 186 ألفا أو أكثر استشهدوا على الأرجح في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية.

وحملت الناشطتان لافتتين كتب عليهما «كفوا عن تسليح إسرائيل»، و«لن يحدث مرة أخرى ضد أي كان».

ونقل البيان عن إحداهما، وهي أوليفيا بورنيت (22 عاما)، قولها: «يذكرنا هذا النصب التذكاري بأولئك الذين ضحوا بحياتهم لمحاربة الإبادة الجماعية».

فيما ذكرت شرطة لندن، أنها أوقفت الناشطتين المتهمتين بإلحاق أضرار بالنصب.

وكتبت على منصة إكس: «لكل شخص الحق في التظاهر السلمي، ولكن عندما يتجاوز ذلك حدود ما يسمح به القانون، سنتخذ الإجراءات اللازمة».

وتنظم مجموعة «مطالب الشباب» حملة من أجل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وإلغاء تراخيص النفط والغاز التي أصدرتها الحكومة المحافظة منذ عام 2021.

وتعتزم الحركة، التحرك مجددا يوم الأربعاء بمناسبة خطاب العرش الذي يلقيه الملك تشارلز الثالث خلال افتتاح جلسة البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات 4 يوليو.