انخفض الدخل السياحي للأردن بنسبة 4.9 بالمئة، ليبلغ ما قيمته 3.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق والبالغ آنذاك 3.456 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

وأوضح البنك في بيان، أن التراجع يعود لانخفاض أعداد السياح بنسبة 7.9 بالمائة خلال العام الجاري.

وأشار البنك خلال البيان إلى أن المستوى الشهري للدخل السياحي في البلاد حقق خلال شهر يونيو من عام 2024 نموا نسبته 2.1 بالمئة، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023، ليبلغ 643 مليون دولار.

ويعتبر الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج إلى جانب الصادرات المحلية والاستثمار الأجنبي، أهم المصادر الأساسية للاحتياطي الأجنبي في الأردن والذي وصل إلى نحو 19 مليار دولار بحسب آخر الإحصائيات.