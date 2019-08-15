أعلنت حكومة إسبانيا عن أنها على استعداد لاستقبال عدد من المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط بواسطة سفينة الانقاذ الإنسانية لمنظمة "الأذرع المفتوحة" الإسبانية لإنقاذ المهاجرين، وذلك بشرط إبرام اتفاقية توزيع عدد من المهاجرين بين العديد من الدول الأوروبية.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس- إن البلاد على استعداد للمشاركة في توزيع متوازن للمهاجرين على متن السفينة المتمركز حاليا في المياه الإقليمية الإيطالية.

وأضاف البيان أنه من الضروري العمل مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الأخرى للتوصل إلى حل مشترك وأوروبي ومنظم وموحد.

وكانت محكمة إدارية في روما قد سمحت -أمس الأربعاء- بدخول سفينة الإنقاذ الإسبانية التي تقل نحو 147 مهاجرا إلى المياه الإقليمية الإيطالية.

وقضت المحكمة بتقديم المساعدة الفورية "لمن هم في أشد الحاجة لها"، لكنها لم تنص على حق السفينة في الرسو أو إنزال المهاجرين منها.

يذكر أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني وقع قرارا في مطلع أغسطس الجاري يحظر بموجبه على السفينة دخول المياه الإيطالية، بحجة حماية النظام العام في البلاد.