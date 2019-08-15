 الأرصاد: مصر لا تتأثر بأي كتل هوائية قادمة من روسيا خلال فصل الصيف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: مصر لا تتأثر بأي كتل هوائية قادمة من روسيا خلال فصل الصيف

نور رشوان
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 5:39 م | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 5:39 م

نفى الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صحة ما تردد حول تأثر مصر بالغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي الذي وقع في روسيا.
وقال في مداخلة هاتفية لفضائية «dmc»، اليوم الخميس، إن «مصر لا تتأثر خلال فصل الصيف بأي كتل هوائية قادمة من روسيا»، مشيرًا إلى تعرض مصر خلال الصيف لمنخفض الهند الموسمي أو منخفض السودان.
وحذّر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات، قائلًا: «أرجو من المواطنين عدم الاهتمام بأي شائعات تنشر على السوشيال ميديا، والحصول على الأخبار من الجهات الرسمية فقط».

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