دراسة: 500 هجوم معاد للسامية في ولاية ألمانيا واحدة من 2014 إلى 2018

كشفت دراسة حديثة أن ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا شهدت وحدها إجمالي 492 هجوما معاديا للسامية في الفترة بين 2014 و2018، كان من بينها 433 جريمة تم تسجيلها شرطيا.

وقال مدير الرابطة الاتحادية لمكاتب الاستعلامات والأبحاث المعنية بمعاداة السامية، بنيامين شتاينيتس، اليوم الخميس، خلال تقديم الدراسة في مدينة بوتسدام، عاصمة الولاية، إن باقي الحوادث تم الإبلاغ عنها من جانب مراكز استشارية.

وأضاف شتاينيتس أن أغلب الجرائم مثل الكتابة على جدران أو إتلاف ممتلكات حدثت في محيط مؤسسات يهودية.

وتابع أن الجرائم المعادية للسامية كانت موجهة ضد أشخاص في 67 حالة، موضحا أن الأمر تعلق غالبا في هذه الهجمات بإهانات أو تهديدات، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه كان بينها أيضا 14 هجوما عنيفا ضد يهود.