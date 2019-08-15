الخارجية الروسية: كل الظروف مهيئة لنجاح انعقاد اللجنة الدستورية السورية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن أن بلادها ترى أن كل الظروف مهيئة لنجاح انعقاد اللجنة الدستورية السورية.

وقالت زاخاروفا -في تصريح صحفي اليوم الخميس- "نعتبر أن كل الظروف في الوقت الراهن مهيئة لنجاح عقد اللجنة الدستورية السورية".

وتابعت: "هذا سيتيح لنا بدء مفاوضات مباشرة بين السوريين حول معايير النظام المستقبلي لبلادهم، كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، قد أكد في وقت سابق أن خطوة واحدة بقيت لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا.

وكان بيسكوف قد قال في تصريح صحفي الثلاثاء الماضي: "بالرغم من أن العمل على وشك الانتهاء من هذا الموضوع، إلا أننا في الواقع على بعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على إنشاء اللجنة الدستورية السورية".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، جينادي جاتيلوف، قد أعرب مؤخرا عن أمل بلاده بإمكانية عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في سبتمبر القادم في جنيف.

يُذكر أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، قد أعلن هو الآخر في الأول من الشهر الجاري أن بلاده تأمل بأن يعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا بحلول الشهر المقبل.