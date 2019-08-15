بكين ردا على تصريحات ترمب بشأن «هونج كونج»: المنطقة شأن داخلي للصين

أكدت الصين -اليوم الخميس- أن شؤون منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة هي "شؤون صينية داخلية"، داعية الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" إلى الالتزام بتصريحاته السابقة بشأن عدم التدخل في شؤون المنطقة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم، تعليقا على تغريدة للرئيس الأمريكي ربط فيها بين المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين بتسوية الأزمة التي تشهدها "هونج كونج"، ومطالبته حل الأزمة هناك بطريقة "إنسانية"، واقتراحه عقد لقاء مع الرئيس الصيني في هذا الصدد.

وقالت يينغ "شؤون هونج كونج هي شؤون داخلية للصين. وكما تابعنا، سبق وأن صرح الرئيس ترمب أيضا بأن (هونج كونج جزء من الصين. يجب أن يتعاملوا مع ذلك بأنفسهم. إنهم لا يحتاجون إلى نصيحة). لذا، نأمل أن يلتزم الجانب الأمريكي بتصريحاته".

وأضافت يينغ "تتمسك الصين بموقف ثابت وواضح بشأن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. ونأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من التنسيق مع الصين لتنفيذ توافقات الآراء بين رئيسي الدولتين التي توصلا إليها في أوساكا باليابان، والتوصل إلى حل مقبول للطرفين من خلال الاحترام المتبادل والتشاور على قدم المساواة".

وفيما يتعلق بالاتصالات رفيعة المستوى، أشارت يينغ إلى أن الرئيسين الصيني والأمريكي على اتصال مع بعضهما البعض من خلال الاجتماعات والاتصالات الهاتفية والرسائل.