«حماية الأراضي» توافق على إقامة 612 مشروعا للنفع العام بمساحة 2607 أفدنة

كشف تقرير صادر من الإدارة المركزية لحماية الأراضي بقطاع الخدمات الزراعية، عن أحدث موفقات مشروع النفع العام بإقامة المدارس ومشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني.

وقال التقرير، الصادر اليوم، إن موافقات مشروع النفع العام، وخاصة المدراس ضمن خطة الدولة بزيادة عدد الفصول لتخفيف الكثافة الطلابية والنهوض بالعملية التعليمية، والتوسع في مشروعات النفع العام والخاص، طبقا لقانون البناء للمناطق الأكثر احتياجا، خاصة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضي الزراعية المطلوب تخصيصها لها.

ولفت التقرير، إلى أنه تم الموافقة على إقامة عدد 612 مشروعا من المشروعات ذات النفع العام التي تقيمها الحكومة بمساحة حوالى 2607 أفدنة والتي وردت من الوزراء والمحافظين المختصين لوزير الزراعة، تنفيذا لسياسات الدولة فى توفير الخدمات للمواطنين.

وأوضح: أن هذه الموافقات خلال الفترة من 11-6-2018 حتى 1-7-2019، وضمت 118 مدرسة استكمالا للموافقات التى تمت بإقامة المدارس ضمن خطة الدولة بزيادة عدد الفصول لتخفيف الكثافة الطلابية والنهوض بالعملية التعليمية.

وأوضح التقرير، أنه بالنسبة لمشروعات النفع الخاص التى تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، مؤكدا الموافقة على إقامة عدد 2815 مبنى ومشروعا بمساحة حوالى 294 فدانا منها 1096 مبنى بمساحة 98 فدانا عبارة عن إحلال وتجديد لمباني قديمة، وتقنين أوضاع لمبانى مقامة طبقا للقوانين والقرارات المنفذه لها في هذا الشأن.