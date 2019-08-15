«عاش هنا» يضم اسم الخال عبد الرحمن الأبنودي

انضم اسم الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، إلى مشروع «عاش هنا»، الذى يهدف إلى تخليد ذكرى مبدعي مصر ورموزها الأدبية والفنية والفكرية، ممن أسهموا في استكمال مسيرتها الحضارية عبر التاريخ.

ووضع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اليوم الخميس 15 أغسطس، لافتة نحاسية، على حائط المنزل الذي سكن فيه الأديب الراحل بمنطقة المهندسين، وكُتب عليها باللغتين العربية والإنجليزية: «عاش هنا عبد الرحمن الأبنودي، 11 إبريل 1938، 21 إبريل 2015، 40 أ شارع إبراهيم البعثي، المهندسين، الجيزة».

فيما احتفى الكاتب الصحفي محمد توفيق، رئيس تحرير جريدة «الطريق»، وصاحب كتاب «الخال.. عبد الرحمن الأبنودي»، باللافتة التى تحمل اسم الشاعر الراحل، ونشر صورتها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «هي البطولة تعيّش اسمك.. ولا البطولة إنك تعيش.. الخال».

ويقصد من المشروع التعريف برموز مصرالراحلين، من خلال إثارة فضول المارة الذين يشاهدون اللافتة فيتساءلون حول الشخصية التي عاشت هنا، ويتلقون الإجابة من خلال استخدام تطبيق «QR»، الموجود على كل لافتة، ومسجل عليه جميع المعلومات الخاصة بالشخصية.

جدير بالذكر أنه من الممكن استخدام الخريطة المتعلقة بـ «عاش هنا» في البحث عن أي مبدع ومعرفة المنزل الذى عاش فيه، مع جميع المعلومات المتاحة عنه.