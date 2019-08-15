تلاحظ المرأة حدوث بعض التغيرات في جسمها خلال حملها الأول؛ ما يشعرها بالقلق لعدم امتلاكها الخبرة، ويجعلها تستشير طبيبها الخاص دائما للاطمئنان على نفسها وصحة الجنين أيضًا.

وحتى لا تشعرين بالخوف مع ظهور أي تغير في جسمك، تستعرض "الشروق" التغيرات الأكثر حدوثًا عند النساء خلال شهور الحمل؛ حسبما جاء في موقع "saude.abril".

1- الجلد

تظهر بقع على جسم 90% من الحوامل؛ وذلك بسبب زيادة هرمون "الميلانوتروبيك" المسؤول عن صبغة الجلد، ومع ارتفاع نسبته تظهر هذه البقع التي يكون لونها كاتم، لكنها تختفي بعد عام من الولادة، ويعود الجسم لحالته الطبيعية.

2- الشعر

إذا كان شعرك يتساقط، فخلال فترة الحمل ستلاحظين أنه أصبح كثيفا ولم يعد يتساقط مع كل مرة تحاولين فيها تصفيفه؛ وذلك نتيجة لزيادة إنتاج هرمون الإستروجين "هرمون الأنوثة"، لكن بعد الولادة ستجدين أن شعرك يتساقط بنسبة كبيرة، ولوقف ذلك عليكِ تحسين حالتك المزاجية والحصول على راحة وتغذية صحية.

3- الثدي

في كثير من الأحيان يزداد حجم الثدي خلال فترة الحمل، ويرجع ذلك لارتفاع عدد الغدد داخله وتراكم الدهون استعدادًا لإنتاج الحليب لتغذية الطفل بعد الولادة.

4- الإمساك

يعد تعرض المرأة خلال شهور الحمل للإمساك من الأمور الطبيعية التي تحدث نتيجة ضغط الرحم على الأمعاء والمعدة؛ مما يجعل عملية الهضم صعبة وتحتاج إلى وقت.

5- الدوالي

تظهر الدوالي عند أغلب النساء الحوامل، ويكون ذلك بسبب هرمون البروجسترون الذي يريح جدار الأوردة ويجعلها تتمدد أكثر من حجمها الطبيعي؛ مما يزيد من اتساع الصمامات وميل الدم إلى الركود.