النواب يستأنفون نشاطهم بعد العيد بورش عمل واجتماعات اللجان النوعية

بدير: 5 دورات توعوية موسعة للنواب خلال الشهر الجارى.. ومرعى: الأعضاء لا يمانعون قطع الإجازة البرلمانية حال اقتضت الضرورة.. وجلسات استماع موسعة حول مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة

باشات: نظمنا عدة فعاليات متعلقة بزيارة لجنة العلاقات الخارجية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقى لمصر



رغم الإجازة البرلمانية المستحقة للنواب حتى مطلع أكتوبر المقبل، إلا أن أعضاء المجلس سيعودن للفعاليات البرلمانية واجتماعات اللجان النوعية، بهدف الاستعداد لدور الانعقاد الخامس والأخير، وحسم قوانين هامة تتطلب جلسات استماع مطولة.



وكشف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بدير عبدالعزيز أنه سيتم البدء فى دورات توعوية موسعة للنواب عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، ومجموعة من ورش العمل، حول موضوعات متعلقة بإعداد الموازنة واللامركزية، وأخرى خاصة بقضايا اجتماعية ومحاور دولية.



وأوضح لـ«الشروق» أن الدورات سيصل عددها لـ٥ على أيام متفرقة، تبدأ يومى الأربعاء والخميس الموافقين 21 و22 اغسطس، فى ورشة عمل حول اللامركزية بين التخطيط وإعداد الموازنة وتقديم الخدمات، وسيكون على أجندة النواب ليومى الأربعاء والخميس الموافق 28 و29 أغسطس، دورة أخرى حول الإطار العام للاحتواء الاجتماعى».



وأكمل: «ينظم المجلس ورشة عمل ثالثة حول سياسة الاحتواء الاجتماعى يومى 4 و5 سبتمبر، أما ورشة العمل الرابعة التى ينظمها المجلس يومى 11 و12 سبتمبر، فيدور موضوعها حول التجارب الدولية والحالة المصرية للاحتواء الاجتماعى».



وأكد أن ختام الفعاليات سيكون فى الورشة الخامسة يومى 18و19 سبتمبر، حول التجارب الدولية وإحالة المصرية فى اللامركزية ويحاضر فيها خالد عبدالحليم الأستاذ بالجامعة الأمريكية.



وذكر محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، أن الأعضاء لا يمانعون قطع الإجازة البرلمانية حال اقتضت الضرورة ذلك، وأنهم بطبيعة الحال منذ انقضاء دور الانعقاد الرابع، وهم منخرطون فى أداء أدوار خدمية ورقابية.