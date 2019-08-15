منظمة الصحة العالمية تهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

عقب انتهاء موسم الحج لهذه السنة، والذى سجل حضور أكثر من 2.5 مليون حاج من مختلف بلدان العالم، هنأت منظمة الصحة العالمية السلطات السعودية على نجاحها فى تنظيم موسم هذا العام دون تسجيل أى حالات لتفشى أمراض.



وعبر حسابها الرسمى على موقع تويتر غردت المنظمة قائلة منظمة الصحة العالمية «تُهنئ منظمة الصحة العالمية الحكومة السعودية ووزارة الصحة على استضافتها الناجحة لموسم الحج هذا العام دون الإبلاغ عن أى من أحداث الصحة العامة أو تفشى الأمراض فى صفوف الحجيج».



وقد أنهى أمس الحجاج جميع مناسك الحج، ليبدأوا رحلات العودة إلى بلادهم، حيث قال مسئولون كبار فى المملكة العربية السعودية إن المناسك لم تشهد أى حوادث كبرى وإن الخطط اللوجستية والأمنية والصحية كانت ناجحة بالرغم من هطول أمطار غزيرة فى بعض الأيام.



وكان السلطات السعودية قد نشرت أكثر من 120 ألف فرد من قوات الأمن وأكثر من 30 ألفا من العاملين بالقطاع الصحى للحفاظ على سلامة الحجاج وتقديم الإسعافات الأولية لهم.



من ناحية أخرى أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدى والأضاحى وصول إجمالى عدد الأضاحى التى تم تنفيذها خلال أول 48 ساعة ماضية، إلى أكثر من 913 ألف أضحية.