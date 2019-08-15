 بلومبرج: تباطؤ نمو السكان في نيوزيلندا قد ينعكس سلبا على الاقتصاد - بوابة الشروق
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بلومبرج: تباطؤ نمو السكان في نيوزيلندا قد ينعكس سلبا على الاقتصاد

ولينجتون - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 7:41 ص | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 7:41 ص

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن تباطؤ نمو السكان في نيوزيلندا قد ينسحب على النمو الاقتصادي في البلاد.

ونقلت الوكالة عن هيئة الإحصاءات في ولينجتون أن عدد السكان زاد بنسبة 6ر1% إلى 92ر4 مليون نسمة حتى 30 يونيو، في أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2014.

وقالت الهيئة إن عدد السكان زاد بمقدار 398 ألفا و900 نسمة في خمسة أعوام حتى حزيران/يونيو 2018، بأقل 44 ألفا و500 نسمة عن تقديرات سابقة.

وحسب بلومبرج، سينعكس هذا التراجع في النمو السكاني على النمو الاقتصادي مع ضعف الاستهلاك وعدم نشاط سوق العقارات، في وقت يتطلع فيه البنك المركزي إلى تنشيط الطلب الداخلي.

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