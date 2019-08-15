الإفراج بكفالة عن أحد قادة حركة المظلات الاحتجاجية في هونج كونج

تم الإفراج بكفالة اليوم الخميس، عن بيني تاي، أحد قادة الاحتجاجات التي عرفت باسم "حركة المظلات" في هونج كونج عام 2014، وذلك تزامنا مع موجة أقوى من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقضى تاي، وهو أستاذ قانون في جامعة هونج كونج، ثلاثة أشهر من عقوبة السجن 16 شهرا التي صدرت بحقه بسبب دوره في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي أدت إلى حالة شلل في أجزاء من المدينة لمدة 79 يوما في عام 2014 .

وبرر القاضي الذي حكم بالإفراج بكفالة عن تاي قراره بالقول إنه من غير المحتمل أن يتم الاستئناف قبل شهر واحد من انتهاء مدة العقوبة في مارس، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

ونبعت حركة المظلات، التي تأسست في عام 2014، من سخط سكان هونج كونج على اقتراح بكين بانتخاب الرئيس التنفيذي للمدينة من بين مجموعة مرشحين تتم الموافقة عليها مسبقا.

وصدرت أحكام بحق كل من تاي وأستاذ علم الاجتماع تشان كينمان بالسجن 16 شهرا بسبب دورهما في الاحتجاجات، بينما حكم على مؤسس مشارك ثالث للحركة، وهو تشو يوي مينج /75 عاما/، بالسجن مع وقف التنفيذ.

ويأتي إطلاق سراح تاي في الوقت الذي تشهد فيه هونج كونج أكبر موجة لها من الاحتجاجات منذ عقود، والتي اندلعت في يونيو بسبب مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المطلوبين تم تعليقه منذ ذلك الحين.

وأدت الاحتجاجات الكبيرة إلى إغلاق مطار هونج كونج الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما زاد من المخاوف من أن ترسل بكين قوات متمركزة في شنتشن المجاورة لهونج كونج لتهدئة الاضطرابات.

ومن المقرر أن يتم تنظيم احتجاجات جديدة يوم الأحد المقبل.

وأعلنت سلطات هونج كونج اليوم الخميس عن تدابير إضافية خاصة بالميزانية بقيمة تزيد على 1ر1 مليار دولار لمساعدة الطلاب والمشروعات الصغيرة والسكان منخفضي الدخل، وفقا للصحيفة .

ولم يشر وزير المالية باول تشان مو-بو إلى الاحتجاجات خلال الإعلان عن التدابير، فيما خفض توقعات النمو في هونج كونج من نسبة تتراوح بين 2 و3% إلى صفر إلى 1%، وهو أقل معدل نمو للمدينة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009 .

وتتمتع هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة التي أعيدت إلى الصين في عام 1997، بقدر من الاستقلال وفقا لمبدأ "دولة واحدة ونظامان".

التتبع