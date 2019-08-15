عضو «العمال البريطاني»: الوضع في البلاد يشهد صراعا بين 3 أحزاب

قال مصطفى رجب، عضو حزب العمال البريطاني، إن الوضع في بريطانيا يشهد صراعًا على مستوى 3 أحزاب، وهم: (حزب المحافظين، وحزب العمال، وحزب الديمقراطيين الأحرار)، معلقا: «موقف لم نتمن الوصول إليه أبدًا».

وأضاف -خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس- أن الأحزاب الثلاثة تعاني من نقاط ضعف شديدة جدًا، مشيرًا إلى أن حزب العمال البريطاني يعاني من طلب الأعضاء لسحب الثقة من زعيم الحزب جيرمي كوربن؛ لعدم وضوح موقفه من «البريكست».

وأشار إلى أن نقطة ضعف حزب الديمقراطيين الأحرار تتمثل في انتخاب رئيسة جديدة بالنسبة للعمل السياسي، لافتًا إلى انضمام أعضاء بارزين من حزب العمال إلى حزب الديمقراطيين الأحرار دعمًا لموقفه الرافض لبريكست.

وأوضح أن قرار حزب المحافظين، برئاسة زعيمه بوريس جونسون، بتأييده للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، يعد مهزلة اقتصادية لبريطانيا.