عاملون في جوجل يطالبون الشركة بعدم العمل مع سلطات الهجرة الأمريكية

دعا موظفون بشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "جوجل" الشركة إلى التعهد علانية بعدم العمل مع سلطات الهجرة الأمريكية، التي قالوا إنها تنتهك حقوق الإنسان.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" بأن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قالت مؤخرا إنها تدرس مقترحات من شركات لتزويدها بخدمات الحوسبة السحابية. وتعرف جوجل بأنها من أبرز مقدمي الخدمات السحابية.

وقد اتهم نشطاء وسياسيون سلطات الجمارك بانتهاك حقوق الإنسان عند الحدود مع المكسيك. وقد فرقت السلطات بين الأطفال وعائلاتهم كما تحتجز مهاجرين لفترات غير محدودة.

ويرغب العاملون في جوجل، الذين قالوا اليوم الأربعاء إن لديهم عريضة وقع عليها 70 موظفا، في أن تلتزم الشركة بعدم المزايدة في العقد ورفض العمل في أي مشروعات لصالح إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ومكتب إعادة توطين اللاجئين.

ولم يرد المتحدثان باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود وشركة جوجل على طلبات للتعليق.

وكتب المحتجون في عريضتهم "نريد أن تلتزم جوجل علانية بعدم دعم إدارة الجمارك وحماية الحدود أو إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أو مكتب إعادة توطين اللاجئين في أي موارد خاصة بالبنية التحتية والتمويل والهندسة، بشكل مباشر أو غير مباشر ، حتى تتوقف عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.."