أقدم شاب على الانتحار، بسكب كمية من البنزين على ملابسه وإشعال النيران في نفسه؛ لرفض أسرته خطوبته من فتاة ارتبط بها عاطفيًا؛ وتم نقل الشاب المصاب لمستشفى كفر الدوار العام.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة بلاغًا من شرطة النجدة بالوقعة وتبين للواء محمد شرباش، مدير المباحث إصابة "وحيد أ ع" 17 سنة، عامل ومقيم مساكن الشاملة بدائرة قسم كفر الدوار، بحروق من الدرجات الثلاث.

وكشفت تحريات الرائد أحمد حمدي، رئيس مباحث قسم كفر الدوار، أن الشاب المجني عليه طلب من أسرتة التقدم لخطبة إحدى الفتيات التي ارتبط بها عاطفيًا وعندما رفضت الأسرة أضرم النيران في نفسة محاولًا الانتحار.

تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.