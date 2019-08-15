حديقة حيوان الجيزة: استقبلنا 265 ألف زائر خلال عيد الأضحى

قال محمد رجائي، مدير عام حديقة الحيوان بالجيزة، إن أيام العيد مرت بدون شكوى واحدة لوجود خطة واضحة لاستقبال الزائرين، موضحًا وجود إقبال كبير من الزائرين هذا العام بلغ حوالي 265 ألف زائر خلال أيام عيد الأضحى الأربعة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، صباح الخميس، أن الخطة شملت توفير خدمات للجمهور عن طريق تحسين الحدائق وصيانتها وزيادة المساحة الخضراء، وتوفير المقاعد الخشبية الجديدة والمناطق الترفيهية والأنشطة مختلفة، إضافة إلى الترتيبات الأمنية لتحقيق شعور المواطن بوجود رقابة ومتابعة للحديقة.

وأوضح تضمن الخطة تولية الاهتمام بصحة الحيوانات ورعايتها، باعتماد تغذية جيدة وخطة تحصينات ووقاية وإثراء بيئي للحيوان، مؤكدًا على أن الحيوانات جميعها بصحة جيدة وعدم وجود حيوان واحد مريض بحديقة الحيوان بالجيزة.

وأشار إلى استقبال الحديقة لحيوانات جديدة، كالدب الروسي واستكمال بيت الزواحف بمجموعة من الثعابين النادرة وبعض أنواع الطيور الغريبة، لافتًا إلى اتباع الحديقة لتعليمات وزير الزراعة بعمل خطة إكثار حقيقية وولادات داخل الحديقة من أجل تقليل تكبد الدولة تكلفة إضافية باستقبال حيوانات جديدة.