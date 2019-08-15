ظريف: الافراج عن ناقلة النفط الإيرانية يكشف فشل الإرهاب الاقتصادي الأمريكي

صرح وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف بأن إفراج السلطات في إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني عن ناقلة النفط الإيرانية جريس -1يكشف فشل الإرهاب الاقتصادي الأمريكي.

جاء ذلك في تغريدة لظريف على موقع تويتر،نشرتها وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الخميس.

وعلق ظريف على فشل الجهود الأمريكية في منع الافراج عن الناقلة، بقوله إن إجراء واشنطن هذا يكشف عن تجاهل الإدارة الأمريكية للقانون.

وأضاف ظريف "أمريكا فشلت في تحقيق مآربها عن طريق الإرهاب الاقتصادي (بما فيه حرمان مرضى السرطان من الدواء) ومن هنا فهي حاولت استغلال النظام القضائي للتطاول على ممتلكاتنا في المياه الحرة ، وأن مسعى القرصنة البحرية هذا دليل على تجاهل ترامب للقانون".

وكان محام لدى الإدعاء العام في جبل طارق، قال في وقت سابق اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لتمديد احتجاز الناقلة، قبل أن تفرج السلطات في جبل طارق عن الناقلة التي تحتجزها منذ الرابع من يوليو الماضي للاشتباه في أنها تقوم بنقل نفط خام إيراني إلى سورية بالمخالفة للعقوبات الأوروبية.

وقالت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" اليوم الخميس إن الحكومة المحلية أعلنت أنها اتخذت القرار بعدما تلقت ضمانات مكتوبة من الحكومة الإيرانية بأن الناقلة لن تفرغ حمولتها في سورية.