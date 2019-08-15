إيقاف مديرين زراعيين في برامكيم بالشرقية لإهمال ملف التعديات

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرارًا بإيقاف مديرا الإدارة الزراعية والجمعية الزراعية بقرية "برامكيم" التابعة لدائرة مركز ومدينة ديرب نجم، عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهما، أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف؛ للإهمال والتقصير في العمل وعدم الحفاظ على الرقعة الزراعية بنطاق وحدته المحلية.

وأشار المحافظ، في بيان اليوم الخميس، إلى أن الإيقاف جاء لعدم التصدي لمحاولات البناء المخالف خلال أيام إجازة العيد، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لها، بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل قوة وحسم لمحاولات التعدي عليها سواء بالبناء أو التبوير.