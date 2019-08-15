الزمالك يستقبل طلبات الراغبين في خوض سباق الانتخابات التكميلية

يستقبل نادي الزمالك اليوم الخميس طلبات الراغبين في خوض سباق الانتخابات التكميلية التي ستعقدها إدارة القلعة البيضاء الشهر القادم.

رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، كان قد أكد أمس الأربعاء أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت.

وأشار رئيس القلعة البيضاء، إلى أنه سيتم انتخاب 3 أعضاء وأمين صندوق في الانتخابات التكميلية.