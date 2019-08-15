مقتل 7 أشخاص في حادث سير شرقي بنجلاديش

أعلنت شرطة بنجلاديش، مقتل 7 أشخاص على الأقل، عندما اصطدمت حافلة كانت تقل متنزهين، اليوم الخميس، بشجرة على جانب الطريق في شرق البلاد.

وقال مسؤول الشرطة شاهجاهان خان، إن 5 أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادث، في ليمو بمنطقة فيني على طريق دكا-تشاتجرام السريع، الواقع على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرق دكا، مضيفا أن الحافلة انحرفت عن الطريق.

من ناحية أخرى، أوضح أبو طاهر باتواري، المسؤول الطبي في مستشفى فيني العام، إن هناك اثنين آخرين توفيا في منشأة صحية قريبة.

وأضاف أنه قد تم نقل 10 ركاب تعرضوا لاصابات خطيرة، إلى مستشفى كلية الطب في دكا، من أجل تلقي الرعاية الصحية.

وقال خان إن هناك أكثر من 60 شخصا من حي ميربور في دكا، استأجروا حافلتين، للسفر إلى بلدة كوكس بازار الساحلية، الواقعة في جنوب شرق البلاد، حيث يقضي المسلمون عطلة بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى.

وتم فتح التحقيق للوقوف على سبب الحادث.