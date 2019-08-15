استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين وإسرائيل تزعم تعرض أحد ضباطها لهجوم

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استشهد فلسطيني اليوم الخميس، وأصيب اثنان آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعوى طعن ضابط شرطة اسرائيلي عند باب السلسلة- أحد أبواب المسجد الاقصى المبارك.

ونقل موقع (معا) الفلسطيني عن مصادر محلية قولها إن الشرطة أطلقت الرصاص باتجاه شابين عند باب السلسلة من الجهة الخارجية، أعلن بعدها عن مقتل أحدهما، فيما وصفت جراح الآخر بالمتوسطة، كما أصيب حارس الأقصى عمران الرجبي برصاص حي في قدمه.

وصفت شرطة الاحتلال جروح ضابط الشرطة 30 عاما الذي كان يعمل في المكان، بالخطيرة وأنه تم نقله إلى المستشفى.

ووقع الهجوم قرب جبل المعبد أحد المعالم الدينية الهامة بالمدينة، وهو مقدس لدى المسلمين واليهود على حد سواء

وأفادت الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وعقب إطلاق النار أغلقت شرطة الاحتلال الطرقات المؤدية إلى باب السلسلة، ومنعت الدخول إلى القدس القديمة.