اليونان: امتداد حرائق الغابات إلى العاصمة وجزيرة زاكينثوس

أعلنت سلطات الإطفاء اليونانية، امتداد حرائق الغابات إلى العاصمة أثينا وجزيرة "زاكينثوس" في غرب البلاد على الأقل.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس، أن السلطات أعلنت الطوارئ بمنطقة جزيرة (وابية) والتي تشتعل بها الحرائق منذ 3 أيام، وطلبت مساعدة من الدول الأوروبية في إطفاء الحرائق.

واستأنفت 23 طائرة ومروحية إطفاء أعمال مكافحة النيران اليوم، فيما تم إرسال 100 رجل إطفاء إضافي إلى موقع الحريق بجزيرة (وابية) ما يرفع عددهم إلى 382 شخصًا.

يشار إلى أن اليونان عادة ما توجه حرائق الغابات خلال شهور الصيف الجافة، وأسفرت حرائق الغابات العام الماضي عن مصرع 100 شخص بقرية "ماتي" الساحلية.